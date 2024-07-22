Не Усик. Беллью назвал единственного боксера, с которым хотел бы подраться

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира по версии WBC в крузервейте Тони Беллью назвал боксера, ради которого хотел бы вернуться на ринг.

«Пожалуйста, Джей Пол, давай драться! Ты не управляешь боксом! Ты встретился с одним лишь боксером и проиграл (поражение от Томми Фьюри, брата Тайсона). Если ты встретишься с любым чемпионом от британского до европейского уровня, ты проиграешь! Мне 41 год, но против меня у тебя не будет шансов, поэтому, пожалуйста, сделай нам одолжение, продолжай драться с ребятами из ММА.

Мой бой с Полом? Мне не нужно было бы даже тренировочного лагеря…мне бы понадобилось три недели и два спарринга. Он бы даже раунда не продержался», – сказал Беллью.

Ранее Беллью признался, заслуживает ли Усик звание одного из величайших боксеров.

sport.ua