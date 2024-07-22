Connect with us
Футбол

Байден объявил о выходе из президентской гонки США

Об этом говорится в его заявлении

Байден объявил о выходе из президентской гонки США

фото – Getty Images/Global Images Ukraine

  • 14

    • Президент США Джо Байден опубликовал заявление, в котором говорится о снятии его кандидатуры с президентских выборов.

    "Хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны, чтобы я ушел и сосредоточился исключительно на выполнении моих обязанностей президента в течение оставшегося моего срока", – написал Байден.

    81-летний действующий президент США был уверен, что он является лучшим кандидатом от демократов для борьбы с республиканцем Дональдом Трампом, однако из-за призывов со стороны собственной партии решил снять свою кандидатуру.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

    • www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis