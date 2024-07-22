Бостад. Боржеш победил в финале Надаля и завоевал свой дебютный титул ATP

Португальский теннисист стал чемпионом на турнире ATP 250 в Швеции

Бостад, Швеция • 15-21 июля • грунт • €651,865

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Нуну Боржеш (Португалия, 7) – Рафаэль Надаль (Испания, WC) 6:3, 6:2

27-летний Нуну Боржеш впервые в карьере сыграл в финале турнира АТР. Ранее португальскому теннисисту не удавалось пройти на соревнованиях этой категории дальше четвертьфинала. В финале против Рафаэля Надаля, который продолжался почти 1,5 часа, Боржеш проиграл два гейма на своей подаче и сделал пять брейков.

Нуну Боржеш стал пятым теннисистом, победившим Рафаэля Надаля в финале грунтового турнира. Напомним, что испанский теннисист впервые после победы на Ролан Гаррос-2022 дошел до финала и боролся за свой 93-й титул в карьере. В Бостаде Надаль одержал четыре победы в одиночном разряде и две в парном турнире, где выступал вместе с Каспером Руудом (снялись с турнира перед полуфинальным матчем). В общей сложности на корте испанец провел почти 14 часов игрового времени.

Титул в Бостаде принес Нуну Боржешу 88 125 евро призовых и 250 рейтинговых очков. В понедельник он поднимется на 42-е место в мировой классификации, что станет его новым личным рекордом. Рафаэль Надаль заработал в Бостаде 51 400 евро призовых и 150 рейтинговых очков. 38-летний испанец поднимется на 161-е место в рейтинге АТР.

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