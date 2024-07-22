Формула E: Роулэнд выиграл гонку, Верляйн – титул

Лондонский финал сезона Формулы E прошёл в острейшей борьбе, ведь от его итогов зависела судьба титула, но в итоге так сложились обстоятельства, что решающим фактором, стала не скорость и не умение сражаться на трассе, а досадные ошибки, допущенные командой Jaguar.

Перед стартом воскресной гонки трёх претендентов на титул разделяли всего несколько очков, и все трое – пилоты Jaguar Митч Эванс и Ник Кэссиди, а также Паскаль Верляйн, выступающий за Porsche – значительную часть дистанции ехали именно в первой тройке. Но ближе к концу гонки события приобрели оборот, крайне неудачный для британской команды, и оба её пилота лишились шансов на победу в чемпионате мира.

Сначала не повезло Кэссиди, которому после контакта с машиной Антониу Феликса да Кошты, напарника Верляйна по команде Porsche, пришлось вернуться в боксы из-за проколотого колеса. После финиша португалец принёс ему извинения, ведь получается, что именно он был виноват в том, что Ник выбыл из борьбы за титул. Впрочем, в Jaguar Ника к тому же врезался электромобиль Maserati Макса Гюнтера.

Эванс большую часть гонки держался впереди Верляйна, но тот ехал вплотную за новозеландцем и постоянно его атаковал, однако на узкой и извилистой лондонской трассе возможности для обгонов весьма ограниченные. К тому же Митч отчаянно сопротивлялся и даже заработал чёрно-белый флаг за то, что смещался в зоне торможений.

Близился финиш гонки, но оба по правилам Формулы E ещё должны были обязательно использовать режим повышенной мощности Attack Mode, для чего нужно съехать с основной траектории в особый сектор. Но так получилось, что когда они собрались это сделать, на трассе появились жёлтые флаги после инцидента с Кэссиди, поэтому Attack Mode активировать не удалось.

Если же не воспользоваться этим режимом предусмотренные два раза за время гонки, за это полагаются штрафные санкции. Когда был дан рестарт, Эванс и Верляйн вновь попытались активировать Attack Mode, но если Паскалю это удалось, то Митч умудрился промахнуться мимо этого особого сектора, что обошлось ему очень дорого.

Новозеландец должен был под самый конец гонки вновь съехать с основной траектории, и именно тогда его опередил Верляйн. Но ещё до этого их обоих обошёл пилот Nissan Оливер Роулэнд, которому в итоге и досталась победа в последней гонке сезона.

Поскольку Митчу, чтобы стать чемпионом мира, обязательно нужно было финишировать впереди Паскаля, а отыграть позицию он уже не успевал, то титул достался немецкому гонщику Porsche, хотя победу в командном зачёте всё-таки одержала Jaguar.

Вторая в сезоне победа Роулэнда позволила ему подняться на 4-е место в чемпионате, но это было не столь важно по сравнению с тем, что Паскаль Верляйн, финишировав вторым, обеспечил себе титул по итогам 10-го сезона Формулы E – и для него, и для Porsche это первое подобное достижение.

В данном случае также не столь существенно, что судьбу титула решил просчёт соперника – в автоспорте такое бывает, но Паскаль сделал всё, что было в его силах, и в нужный момент был готов воспользоваться любой возможностью, чтобы добиться своего.

Кстати, Porsche досталась ещё одна награда, которая была учреждена только в этом году: это так называемой Manufacturers’ Trophy. Награда присуждается лучшему производителю электрических силовых установок, а Porsche поставляет их не только своей заводской команде, но и Andretti. Очки в этом зачёте подсчитываются по особому алгоритму, но суть в том, что Porsche набрала их больше, чем Jaguar и все прочие поставщики подобной техники.

«Мы всё-таки сделали это! Стали чемпионами мира! – прокомментировал после финиша Паскаль Верляйн. – Уик-энд был суматошный, но готовясь к лондонскому финалу, мы понимали, что должны отработать идеально, а также знали, что эта трасса не входит в число наших любимых, поэтому тем более надо выступить на самом высоком уровне.

Нам это удалось в оба дня уик-энда, но я и до этого уик-энда чувствовал, что это нам по силам. И теперь хочу поблагодарить всю команду, а также, конечно, всех болельщиков – я очень горжусь нашей командой, и сегодня мы отпразднуем наш успех!»

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