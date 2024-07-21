Рой Джонс рассказал, что ждет Фьюри в случае поражения Усику в реванше

Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Джонс

Бывший чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс предположил, что будет ждать Тайсона Фьюри в случае поражения Александру Усику в реванше.

«Кто победит в реванше Усик – Фьюри? Я считаю, что здесь шансы 50% на 50%. Если, например, Энтони Джошуа победит Даниэля Дюбуа и выиграет титул IBF, а Усик сможет победить Фьюри в реванше, то, вероятно, мы увидим бой, который хотят увидеть люди в Великобритании, это Джошуа против Фьюри», – сказал Джонс.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua