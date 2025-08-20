Менеджер Дюбуа: «Проиграть Усику – это не позорно и не стыдно»

Getty Images/Global Images Ukraine

Менеджер Сэм Джонс, который занимается делами боксера Даниеля Дюбуа, не видит проблем в том, что британец уступил Александру Усику в поединке за все титулы.

После этого Дюбуа уволил тренера Дона Чарльза.

«Даниель хочет вернуться к победам, поэтому сменил тренера. Дюбуа был разочарован собой в поединке с Усиком, он считает, что способен быть лучше. Хотя нет никакого позора в том, чтобы проиграть Усику, лучшему супертяжу поколения».

«Дюбуа проигрывал не только Усику, было поражение от Джойса, но он вернулся и стал чемпионом. В поражении нет ничего стыдного», – сказал Джонс.

