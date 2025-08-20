Тоттенхэм хочет включить нападающего в сделку по полузащитнику Кристал Пэлас. Известна причина

"Тоттенхэм" хочет включить нападающего в сделку по полузащитнику "Кристал Пэлас".

Сообщается, что "Тоттенхэм" хочет включить Ришарлисона в сделку по Эберечи Эзе. Так "Тоттенхэм" хочет освободить место для нового нападающего клуба.

Победитель Лиги Европы попытается подписать Йоана Виссу из "Брентфорда".

В этом сезоне Ришарлисон сыграл в двух матчах "Тоттенхэма" и отметился двумя голами.

Напомним, что на Виссу также претендует "Ньюкасл", который отправил второе предложение "Брентфорду" по нападающему. К слову, "Брентфорд" уже ответил.

