Финалист US Open 2014 из-за травмы пропустит последний турнир Grand Slam сезона

Финалист US Open-2014 и экс-четвертая ракетка мира, японец Кэй Нисикори (№88 АТР), объявил, что пропустит Открытый чемпионат США



Об этом японский теннисист сообщил на своей странице в социальных сетях.

“Привет, болельщики. К сожалению, я ещё не готов к участию в US Open. Сделал МРТ спины, и результаты показали, что травма ещё не зажила. Я усердно работаю над восстановлением и надеюсь вскоре вернуться на корт. Спасибо за вашу поддержку”, – написал Нисикори.

Кэй Нисикори в последний раз выступал на американском “мэйджоре” в 2021 году, когда в третьем круге проиграл первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

Вместо японского теннисиста в основной сетке соревнований сыграет “лаки лузер” – один из теннисистов, проигравших в финале квалификации.

В этом году Открытый чемпионат США пройдёт с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер.﻿



btu.org.ua