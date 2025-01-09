Две теннисистки могут сместить Арину Соболенко с первой строчки рейтинга WTA по итогам Australian Open: возможные сценарии

Появился сценарий борьбы за первую строчку мирового рейтинга WTA по итогам Открытого чемпионата Австралии



Сместить Арину Соболенко могут полька Ига Швёнтек и Коко Гауфф из США.

Иге Швёнтек для возвращения на первую строчку рейтинга необходимо:

• Достичь третьего круга, если Соболенко проиграет до четвертьфинала, а Коко Гауфф не выиграет титул.

• Выйти в четвертьфинал, если Соболенко завершит турнир на стадии четвертьфинала.

• Дойти до полуфинала, если Соболенко выйдет в полуфинал, но не сможет пройти в финал.

В случае, если Соболенко и Швёнтек сойдутся в финале, то победительница вместе с титулом получит и статус первой ракетки мира.

Коко Гауфф также имеет шанс возглавить рейтинг. Для этого американке необходимо завоевать титул, при этом Швёнтек должна проиграть в первом или втором круге, а Соболенко не дойти до полуфинала.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии стартуют в воскресенье 12 января. Сегодня состоялась жеребьевка женского турнира.

btu.org.ua