WTA разрешит теннисисткам иметь специальный рейтинг после паузы для процедур по сохранению фертильности

Новое правило позволяет теннисисткам временно покидать тур для заморозки яйцеклеток или эмбрионов и возвращаться к соревнованиям с защищенным рейтингом.



Последнее нововведение обеспечит игрокам возможность сохранить свой рейтинг на время прохождения процедур, связанных с фертильностью. Это право доступно для любой теннисистки, входящей в топ-750 мирового рейтинга и пропускающей более 10 недель соревнований.

По словам руководства тура, это нововведение активно поддерживали сами теннисистки. Оно дополнит программу WTA «Семейный фокус», которая включает оплачиваемый декретный отпуск и гранты на мероприятия по защите фертильности в рамках программы PIF WTA Maternity Fund.

Участницы, соответствующие требованиям, получат специальный рейтинг для заявки на турниры (Special Entry Ranking, SER), который можно использовать для участия максимум в трех соревнованиях серий 500, 250 и 125. В то же время, его нельзя будет использовать для участия в турнирах категории WTA 1000, поскольку тур стремится поощрять спортсменок проходить процедуру в менее напряженный период сезона. Введя эту новую форму защиты рейтинга, WTA стремится поддержать женщин в совмещении спортивной карьеры с планированием и созданием семьи в удобное для них время.

Теннис – не первый вид спорта, который оказывает поддержку женщинам, замораживающим яйцеклетки. Например, женская баскетбольная лига США (WNBA) компенсирует спортсменкам до $60,000 на лечение фертильности, включая замораживание яйцеклеток.



btu.org.ua