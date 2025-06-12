Украинских хоккеистов выбрали в третьем раунде драфта NAHL

Никита Куликов

Левый крайний Даниил Долин и центральный нападающий Никита Куликов продолжат карьеру в чемпионате NAHL (Северная американская хоккейная лига). На Entry Draft 2025, который состоялся 11 июня, украинцев в третьем раунде выбрал техасский клуб «Амарилло Вранглерс».

Киевлянина Даниила Долина клуб из 200-тысячного города Амарилло забрал под общим №75. Последние два сезона 20-летний воспитанник «Крижинки» отыграл в престижной лиге Квебека (QJHL) за «Лаваль» и в 66 матчах вместе с плей-офф набрал – 30 (14+16) очков.

Уроженца Кривого Рога 19-летнего Никиту Куликова «Вранглеры» выбрали под общим №99. Минувший сезон форвард молодежной сборной Украины завершил чемпионат PJHL в статусе лучшего бомбардира «Чилливака», набрав суммарно 71 очко в 42 играх! В регулярке статистика украинца – 57 (17+40) баллов в 34 матчах. В плей-офф – 14 (5+9) пунктов в 8 поединках.

sport.ua