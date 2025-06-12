Консорциум, в состав которого входит звезда НБА, планирует приобрести долю в клубе АПЛ

По информации издания The Athletic, консорциум, в который входит звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джимми Батлер, планирует сделать предложение на сумму в более чем 200 миллионов долларов насчёт покупки 43% акций "Кристал Пэлас", которые принадлежат компании Eagle Football. Издание пишет, что если предложение будет принято, то оценка "Кристал Пэлас" составит 465 миллионов долларов.
Компания Eagle Football, под контролем Джона Текстора, также владеет долями в "Лионе", "Ботафого" и "Деринг Брюссель" (ранее – "РВД Моленбек"). Эта многоклубная структура стала причиной определенного напряжения после того, как "Лион" и "Кристал Пэлас" квалифицировались в Лигу Европы – французы из-за итогового места в чемпионате, а англичане после исторической победы в Кубке Англии, первой за время существования клуба.
Из-за того, что оба клуба частично принадлежат Eagle Football, действуют правила УЕФА по мультивладельчеству. Это ставит под угрозу участие "Кристал Пэлас" в еврокубках следующего сезона, ведь в случае конфликта интересов право выступать получает клуб, который финишировал выше в своем чемпионате.