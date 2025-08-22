Судаков в двух словах охарактеризовал невезение в матче с Серветтом

"Шахтер" в третий раз подряд сыграл вничью в еврокубках. В этот раз при существенном преимуществе "горняки" не определили сильнейшего в первой встрече со швейцарским "Серветтом".

Георгий Судаков в своем Telegram-канале сделал репост со статистикой матча и кратко охарактеризовал невезение и слабую реализацию.

Полузащитник "оранжево-черных" вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок. В новом сезоне Георгий сыграл уже 9 встреч во всех соревнованиях и отличился ассистом в 3-м туре УПЛ с "Вересом" в Ровно (2:0).

www.ua-football.com