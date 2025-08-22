Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»

Getty Images/Global Images Ukraine. Боб Арум

Известный американский промоутер Боб Арум назвал лучшего супертяжа за всю историю. Промоутер выделил культового боксера Мухаммеда Али.

«Ну, вы должны понимать, Али был величайшим боксером в истории, безусловно, лучшим супертяжеловесом. Ни один супертяж никогда не мог двигаться так, как он. Ни один тяжеловес не мог наносить удары из разных углов, как делал это Али», — отметил Арум.

Ранее известный промоутер Боб Арум похвалил американского боксера Теренса Кроуфорда и рассказал, что он лучше Флойда Мейвезера.

sport.ua