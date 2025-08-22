Caterham может вернуться в Формулу 1

Молодой инвестор из Кувейта надеется вернуть в Формулу 1 команду Caterham уже в сезоне 2027 года – он получил лицензию на использование бренда в коммерческих интересах.

Этот проект – идея 24-летнего предпринимателя Саада Кассиса-Мохамеда. Весной 2025 года Forbes включил его в список самых влиятельных молодых людей в категории «Социальное влияние в Африке». Он хочет войти в Формулу 1 со своей инвестиционной компанией SKM Capital и планирует инвестировать в проект SKM Racing около 280 миллионов евро за первые три года.

Компания уже арендовала технический центр в Сильверстоуне, и планирует подать заявку в FIA к началу 2026 года. Ожидается, что первое шасси будет готово к третьему кварталу, а в 2027-м команда сможет выйти на старт.

Марсин Грэм, управляющий партнёр SKM Capital: «Формула 1 – это инженерное соревнование в рамках ограниченных затрат, очень привлекательное для инвестиций. Мы ведём активные переговоры с двумя производителями силовых установок о многолетних поставках и технологическом сотрудничестве. Нам нужны надёжные моторы, соответствующие технологии и строгое корпоративное управление. Если сделать всё должным образом, результаты придут».

