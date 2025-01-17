Нюрбургринг не вернётся в календарь Формулы 1

Немецким болельщикам есть от чего расстраиваться: с одной стороны, в Формуле 1 есть Нико Хюлкенберг, и уже с этого сезона он будет выступать за Sauber, которая меньше чем через год станет заводской командой Audi. С другой, у Германии уже давно нет своего национального Гран При, хотя есть прекрасные автодромы.

Последний раз гонка Формулы 1 проходила на немецкой трассе в октябре 2020 года: Нюрбургринг тогда принял Гран При Айфеля. Но он был включён в тот странный сезон лишь из-за того, что организаторам чемпионата мира пришлось срочно перекраивать календарь из-за пандемии Covid-19.

При этом непохоже, что Формула 1 может в обозримой перспективе вернуться на Нюрбургринг, хотя всего месяц назад мы писали, что там началась масштабная реконструкция. Более того, на прошлой неделе был подтверждён контракт с бельгийским автодром в Спа, который продолжит принимать этапы чемпионата мира до 2030 года, но по принципу ротации с другими европейскими трассами.

Казалось бы, это даёт шанс Нюрбургрингу, однако Александер Герхард, официальный представитель дирекции автодрома, заявил в эфире телеканала Sky Deutschland, что и на этих условиях они не планируют принимать гонку Формулы 1.

Основная проблема заключается в том, что проект неизбежно будет убыточным, а компания Nürburgring 1927 GmbH & Co., которой принадлежит трасса, этого себе позволить не может. Прежде всего из-за необходимости платить FOM за право принимать этап чемпионата мира, как это делают все автодромы, принимающие Гран При.

«По этим причинам подобный план в такой форме для нас как для частной компании не является экономически целесообразным, – заявил Герхард. – С момента последних переговоров с организаторами серии прошло уже больше года, с тех пор не было никаких дальнейших попыток их возобновить».

Впрочем, призрак надежды, что рано или поздно Гран При Германии вернётся, всё-таки есть. Автодром в Хоккенхайме получил новых инвесторов в лице компании Emodrom Group, которые с прошлого лета занялись его модернизацией и намерены вложить порядка 250 млн. евро.

Стоит напомнить слова Тима Брауэра, управляющего директора Emodrom Group, в августе 2024 года сказавшего: «Мы не собираемся предпринимать ничего безумного в плане финансовых решений, но стараемся найти способы вернуть Формулу 1 в Германию».

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