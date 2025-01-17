«Агрессивный и уверенный». Холифилд назвал супертяжа, который его впечатлил

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Легендарный американец Эвандер Холифилд назвал боксера, который его впечатлил своей работоспособностью и агрессивностью – это бывший чемпион мира Энди Руис (35–2–1, 22 КО):

«Я знал, что он может себя проявить, потому что спарринговал с ним несколько раз. В то время мне было 46, а ему 19. Я не мог поверить, что в этом возрасте Руис может быть настолько агрессивным и уверенным в себе. Он преследовал меня по всему рингу. Я был на тот момент чемпионом мира, а он продолжал идти вперед. Просто поразительно, какая у него была уверенность. Он был упрямым даже в спарринге.

Я понимаю бокс. Вы смотрите на Руиса, и он выглядит так, будто вообще не умеет драться. Ничто не говорит вам, что Энди может выйти в ринг и удивить соперника, но он постоянно так делал. У него быстрые руки и он умеет бить очень сильно. Но никто, казалось, этого не знал», – вспомнил Холифилд.

В последнем поединке Энди Руис встретился с Джарреллом Миллером – бой состоялся 3 августа прошлого года и закончился вничью.

sport.ua