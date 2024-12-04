«Будет поздний нокаут от...» Фроч назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Фроч

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«Это не тот бой, который мы обязательно должны увидеть. Мы увидели все, что нам было нужно в первом бою. Я жду победы Усика, возможно, по очкам. Но я не исключаю, что мы увидим поздний нокаут в конце боя от Александра», – отметил Фроч.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua