Монтойя: Сарджент допустил много глупых ошибок

Бывший гонщик Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя не сомневается, что в Williams не станут продлевать контракт с Логаном Сарджентом. Хуан-Пабло советуют американскому гонщику уже сейчас искать варианты продолжения карьеры на следующий сезон и советует присмотреться к IndyCar.

Хуан-Пабло Монтойя: «Хотя Логану об этом официально не объявили, он уже знает, что уйдёт из команды. В какой-то момент они ему скажут: «Спасибо большое за прошедшие годы, мы дали тебе возможность, но не сработало, жаль». Они также могут сказать ему расслабиться и сосредоточиться на будущем. И тогда Логан расслабится ещё сильнее, перестанет бороться за место, и ему будет ещё тяжелее остаться в Формуле 1.

На его месте я бы для начала узнал, проявляют ли к нему интерес другие команды, но уже сейчас начал бы искать варианты на следующий год, обратив внимание на IndyCar, WEC и другие категории. Он пережил непростые времена, но в Формуле 3 и Формуле 2 он был очень хорош.

Жаль, что у него всё так сложилось. Если вы спросите Алекса Элбона, то он скажет вам, что Сарджент очень быстрый гонщик, который хорошо справляется, но он допустил слишком много глупых ошибок».

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