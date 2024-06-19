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Футбол

Киммих — лучший игрок матча против Венгрии. Статистические порталы уже определились с оценками

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Киммих - лучший игрок матча против Венгрии. Статистические порталы уже определились с оценками

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Сегодня, 19 июня, сборная Германии сыграла против Венгрии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы-2024.

    Лучшим игроком матча по версии Sofascore и WhoScored стал Йозуа Киммих. Он получил 8.9 и 8.3 соответственно.

    Йозуа за 90 минут преуспел в двух удачных обводках, отдал 71/73 (97%) точных передач и в целом сделал 94 касания к мячу.

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    • Самую низкую оценку от Sofascore получил форвард Венгрии Барнабаш Варга (6.0), а WhoScored поставил минимум Мартону Дардаи, Ласло Кляйнгайслеру и Кевину Чоботу (всем по 5.9).

    Киммих - лучший игрок матча против Венгрии. Статистические порталы уже определились с оценками

    Киммих - лучший игрок матча против Венгрии. Статистические порталы уже определились с оценками

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