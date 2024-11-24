Чжоу второй раз в сезоне опередил Боттаса

В Лас-Вегасе Гуаньюй Чжоу второй раз в сезоне квалифицировался выше напарника, показав тринадцатое время. Валттери Боттас квалифицировался девятнадцатым, но стартует последним из-за штрафа за замену накопителя энергии.

Гуаньюй Чжоу (13-й): «Здорово вернуться во вторую часть квалификации! Мы добились хорошего прогресса в этот уик-энд, и я доволен сегодняшней сессией. Учитывая ограниченное время в третьей тренировке, я доволен своим кругом в квалификации – он получился сильным, и я считаю, что выжал максимум из машины.

Старт с такой позиции открывает возможности для нас, а результат стал следствием напряжённой работы всей команды. Завтра сделаем всё возможное, чтобы использовать преимущество стартовой позиции и побороться за отличный результат».

Валттери Боттас (19-й): «Для меня сессия получилась сумбурной. Мы знали, что быстрее всего трасса будет в конце первой части, но я не смог собрать первый быстрый круг во время финальной попытки. Я знал, что у меня будет второй круг, но на нём попал в трафик.

Мне немного не повезло, но и сам я не очень чисто проехал попытку. Жаль, но в любом случае меня ждал штраф с потерей пяти позиций, поэтому было сложно рассчитывать на большее, чем последний ряд.

Завтра предстоит взобраться на гору, и мы сделаем всё, что в наших силах. Мы видели, что на этой трассе есть возможности для борьбы, и мы постараемся максимально ими воспользоваться».

Источник