Усик – Фьюри 2: Тайсон сообщил, почему не будет более агрессивным в реванше

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри рассказал, почему не будет действовать более агрессивно в реванше с Александром Усиком.

«Чего ждать от меня в реванше? Будет фактически то же, что и в первом бою. Для человека с моими габаритами – прекрасно, что я умею так боксировать. Многие говорят, что мне надо быть более агрессивным в реванше, идти вперед и давить на Александра. Но почему это не делал Джошуа? Почему так не сделал Дюбуа? Если ты начинаешь давить на Усика, спрятавшись за блоком, то делаешь ему подарок.

Так что я буду снова боксировать с Усиком, использовать апперкоты и хуки. Но я буду на этот раз более сконцентрированным», – сказал Фьюри.

Ранее чемпион мира по версии IBF Джей Опетая поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

sport.ua