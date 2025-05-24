Шарль Леклер: Мне комфортно за рулём на любых шинах

Шарль Леклер показал лучшее время в первой и второй тренировках Гран При Монако. Гонщик Ferrari доволен скоростью машины на быстром круге и рассчитывает квалифицироваться в первом ряду.

Льюис Хэмилтон подтвердил скорость Скудерии на городской трассе, показав третье время с отставанием в 0,105 с от напарника.

Шарль Леклер (1-й): «Уик-энд в Монако всегда особенный не только для меня, но и для всех, кто пилотирует на этой трассе. В пятницу все ищут свои ориентиры.

Ещё слишком рано чувствовать себя уверенно относительно результата этого уик-энда, но первый день получился позитивным для нашей команды. У нас высокий темп на одном круге, и я чувствовал себя комфортно за рулём, независимом от того, на каком составе шин выезжал.

Квалификация имеет фундаментальное значение на этой трассе. Мы должны стартовать из первого ряда, если хотим добиться хорошего результата».

Льюис Хэмилтон (3-й): «Позитивный день. В Монако сложная трасса, но пилотирование за рулём Ferrari делает трассу ещё более особенной.

Мы с командой выполнили намеченную программу и собрали полезную информацию, которую используем при дальнейшей работе завтра. Темп выглядит многообещающим, однако нужно ещё найти время. Я доволен машиной, и баланс не так и плох, так что я жду возможности развить результат в оставшиеся дни уик-энда».

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