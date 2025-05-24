Женева. Джокович в трехсетовом полуфинале победил Норри и сыграет за свой 100-й титул в карьере против Хуркача

На турнире ATP 250 в Швейцарии состоялись полуфинальные матчи



Женева, Швейцария • 18-24 мая • грунт • €622,850

Действующий чемпион: Каспер Рууд (Норвегия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Хуберт Хуркач (Польша, 6) – Себастьян Офнер (Австрия, Q) 6:3, 6:4

Новак Джокович (Сербия, 2) – Кэмерон Норри (Великобритания, Q) 6:4, 6:7(6), 6:1

• Хуберт Хуркач затратил на свою победу ровно час игрового времени, оформив по одному брейку в каждом сете и не позволив сопернику добраться до брейк-поинтов. Польский теннисист 12-й раз в карьере сыграет в финале турнира АТР и второй раз на грунте (в прошлом сезоне выиграл титул в Эшториле). Это будет первый титульный поединок для Хуркача в сезоне и он будет бороться за свой девятый титул в карьере.

• Новак Джокович пятый раз сыграл против Кэмерона Норри и пятый раз его победил. Сербский теннисист подал 11 эйсов и сделал четыре брейка (проиграл один гейм на своей подаче), проведя на корте 2 часа 15 минут. 38-летний Джокович проведет 143-й финал в карьере и будет бороться за 100-й титул на уровне АТР-тура. Новак может стать третьим теннисистом в истории, выигравшим 100 титулов после Джимми Коннорса (109) и Роджера Федерера (103). В этом сезоне Джокович дошел до финала на “Мастерсе” в Майами, где уступил чеху Якубу Меншику.

Новак Джокович и Хуберт Хуркач сыграют друг с другом восьмой раз и впервые с Итогового турнира АТР в 2023 году. Серб выиграл все семь предыдущих матчей, в том числе оба на грунте: на Ролан Гаррос-2019 и в Мадриде-2022.

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