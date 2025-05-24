Сборная Дании на домашнем чемпионате мира вошла в историю турнира

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В четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею сборная Дании у себя дома победила сборную Канады со счетом 2:1 и вышла в полуфинал, где ее ожидает поединок с действующими серебряными призерами, сборной Швейцарии.

Несмотря на то, что сборная Канады имеет существенное преимущество в очных встречах, датчане второй раз за три года победили канадцев.

2022: Дания – Канада 3:2

2025: Дания – Канада 2:1

Интересным фактом является то, что результативными действиями в обоих этих победных матчах отметились Николай Элерс и Маркус Лауридсен.

Николай Элерс: ассист (2022) и гол (2025)

Маркус Лауридсен: гол (2022) и ассист (2025)

Выход в полуфинал является наивысшим достижением сборной Дании в истории. Ранее лучшим результатом датчан было 8-е место в 2010 и 2016 годах.

sport.ua