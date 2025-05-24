ПСЖ – Реймс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Франции

В финале Кубка Франции этого года "Пари Сен-Жермен" сыграет с "Реймсом", который рискует вылететь в Лигу 2 по итогам сезона в чемпионате Франции. Команда Луиса Энрике будет стараться защитить титул победителей Кубка Франции и сохранить свои шансы на завоевание требла в этом сезоне, которые довольно-таки высоки.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в субботу, 24-го мая. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

1.15 8.30 18.50 Узнать больше

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Трансляция матча

В эфире

Трансляція матчу “ПСЖ” – “Реймс” Смотреть трансляцию

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