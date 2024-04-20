Реал Мадрид — Барселона. Где и когда смотреть последнее Эль Класико сезона

«Реал Мадрид» — «Барселона»: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.04.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Helios de la Rubia/Real Madrid
"Реал" и "Барселона" — это всегда главная вывеска уик-энда в целой Европе. Тем не менее, на сей раз силы сторон не совсем равны.
Каталонцы с треском вылетели из ЛЧ от "ПСЖ" (1:4), а в чемпионате отстают на целых 8 очков, тогда как "Сливочные" за весь сезон проиграли только дважды — причем оба раза "Атлетико". Именно команду Карло Анчелотти букмекеры считают фаворитом ЛЧ — в особенности после того, как она по пенальти прошла "Ман Сити".
Глобально нас ждет битва желания против класса; юных дарований и парочки ветеранов против звезд в расцвете сил.
Ну, и Лунин, конечно — за ним тоже советуем смотреть пристально. В каждом матче украинец тащит по 1-2 мертвых мяча.
Станет ли Андрей героем Класико, или же полевые обойдутся без его помощи — узнаем в воскресенье, 21 апреля, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 22:00 по Киеву.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Барселона" — "Реал" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
Трансляция матча
В эфире
Дивіться матч Прімери Реал Мадрид — Барселона Смотреть трансляцию
В других странах матч в прямом эфире покажут: