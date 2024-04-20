Реал Мадрид — Барселона. Где и когда смотреть последнее Эль Класико сезона

«Реал Мадрид» — «Барселона»: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.04.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Helios de la Rubia/Real Madrid

"Реал" и "Барселона" — это всегда главная вывеска уик-энда в целой Европе. Тем не менее, на сей раз силы сторон не совсем равны.

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Каталонцы с треском вылетели из ЛЧ от "ПСЖ" (1:4), а в чемпионате отстают на целых 8 очков, тогда как "Сливочные" за весь сезон проиграли только дважды — причем оба раза "Атлетико". Именно команду Карло Анчелотти букмекеры считают фаворитом ЛЧ — в особенности после того, как она по пенальти прошла "Ман Сити".

Глобально нас ждет битва желания против класса; юных дарований и парочки ветеранов против звезд в расцвете сил.

Ну, и Лунин, конечно — за ним тоже советуем смотреть пристально. В каждом матче украинец тащит по 1-2 мертвых мяча.

Станет ли Андрей героем Класико, или же полевые обойдутся без его помощи — узнаем в воскресенье , 21 апреля , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало — в 22:00 по Киеву.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Барселона" — "Реал" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Трансляция матча

В эфире

Дивіться матч Прімери Реал Мадрид — Барселона Смотреть трансляцию

В других странах матч в прямом эфире покажут:

Австралия — Optus Sport

Канада — TSN+, RDS 2

Чехия — Nova Sport 4

Франция — Free, beIN Sports 1

Грузия — Silk Sport HD 1

Германия — DAZN1, DAZN Germany

Венгрия — Spíler2

Израиль — One Sport

Италия — DAZN Italia

Польша — Canal+ Premium, Eleven Sports 1 Poland

Румыния — Digi Sport 1 Romania, Orange Sport 1 Romania

Словакия — Nova Sport 4

Испания — Movistar+M+ LALIGA TV 2

Турция — S SportS Sport+

Великобритания — LaLigaTV, Premier Sports 1

США — ESPN Deportes, ESPN+

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