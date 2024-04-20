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Реал Мадрид — Барселона. Где и когда смотреть последнее Эль Класико сезона

«Реал Мадрид» — «Барселона»: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.04.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Реал Мадрид — Барселона. Где и когда смотреть последнее Эль Класико сезона

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Helios de la Rubia/Real Madrid

    • "Реал" и "Барселона" — это всегда главная вывеска уик-энда в целой Европе. Тем не менее, на сей раз силы сторон не совсем равны.

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    • Каталонцы с треском вылетели из ЛЧ от "ПСЖ" (1:4), а в чемпионате отстают на целых 8 очков, тогда как "Сливочные" за весь сезон проиграли только дважды — причем оба раза "Атлетико". Именно команду Карло Анчелотти букмекеры считают фаворитом ЛЧ — в особенности после того, как она по пенальти прошла "Ман Сити".

    Глобально нас ждет битва желания против класса; юных дарований и парочки ветеранов против звезд в расцвете сил.

    Ну, и Лунин, конечно — за ним тоже советуем смотреть пристально. В каждом матче украинец тащит по 1-2 мертвых мяча.

    Станет ли Андрей героем Класико, или же полевые обойдутся без его помощи — узнаем в воскресенье, 21 апреля, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 22:00 по Киеву.

    Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Барселона" — "Реал" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

    Трансляция матча

    Реал Мадрид — Барселона. Где и когда смотреть последнее Эль Класико сезона

    Реал Мадрид — Барселона. Где и когда смотреть последнее Эль Класико сезона

    Реал Мадрид — Барселона. Где и когда смотреть последнее Эль Класико сезона

    В эфире

    Реал Мадрид — Барселона. Где и когда смотреть последнее Эль Класико сезона

    Дивіться матч Прімери Реал Мадрид — Барселона Смотреть трансляцию

    В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Австралия — Optus Sport
  • Канада — TSN+, RDS 2
  • Чехия — Nova Sport 4
  • Франция — Free, beIN Sports 1
  • Грузия — Silk Sport HD 1
  • Германия — DAZN1, DAZN Germany
  • Венгрия — Spíler2
  • Израиль — One Sport
  • Италия — DAZN Italia
  • Польша — Canal+ Premium, Eleven Sports 1 Poland
  • Румыния — Digi Sport 1 Romania, Orange Sport 1 Romania
  • Словакия — Nova Sport 4
  • Испания — Movistar+M+ LALIGA TV 2
  • Турция — S SportS Sport+
  • Великобритания — LaLigaTV, Premier Sports 1
  • США — ESPN Deportes, ESPN+

    • www.ua-football.com

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