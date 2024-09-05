Мика Хаккинен: Отставание Переса мешает команде

Бывший двукратный чемпион мира Мика Хаккинен считает, что Серхио Перес подвел и себя, и свою команду…

Мика Хаккинен: «Формула 1 – жестокий спорт, где сначала нужно одолеть напарника, а уже потом всех остальных.

В случае с Red Bull отставание Переса от Макса постоянно растёт, что не позволяет команде получать полноценную информацию от двух машин, не даёт возможности прогрессировать так быстро, как это необходимо. Это стало настоящим минусом для развития Red Bull, это на них повлияло.

Я стараюсь избегать критики, просто исхожу из фактов, а они таковы, что вам нужны два гонщика, чтобы проводить сравнения и вносить необходимые коррективы в аэродинамику и механику машины.

По ходу гоночного уик-энда времени очень мало. С одной машиной команда не может двигаться вперед. Нужны две машины и два гонщика. Серхио не смог обеспечить полноценный вклад в работу Red Bull, что повлияло на результаты.

Серхио не первый и не второй год выступает в Формуле 1. Он в гонках давно. У него была возможность изучить себя, понять, что ему нужно, чтобы стать «первым номером». Я не хочу сказать, что у него нет таланта, но он не смог выйти на один уровень с Максом, обеспечив команде то, что ей нужно для успеха».

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