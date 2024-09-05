Мог быть Ломаченко. Джервонта Дэвис назвал лучшего соперника в карьере

Getty Images/Global Images Ukraine. Джервонта Дэвис

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис назвал лучшего соперника в карьере. Дэвис выделил Райана Гарсию, которого победил нокаутом в 2023 году.

«Гарсия – лучший соперник в моей карьере. Я наслаждался каждым мгновением, когда мы были на ринге. Я был на уровень выше него. Я знал наперед все, что он будет делать. Я знал все, и позволял ему делать ошибки, за которые он потом отвечал», – сказал Дэвис.

Ранее сообщалось, что Дэвис мог подраться с Василем Ломаченко. Однако менеджер чемпиона мира в легком весе по версии IBF Эгис Климас рассказал, что у Ломаченко нет сейчас мотивации проводить бой в 2024 году.

sport.ua