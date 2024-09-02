«Что он сделал с Кличко?» Джонсон рассказал, кто может победить Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший претендент на чемпионский титул 44-летний Кевин Джонсон поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Все, что нужно делать Тайсону в реванше – боксировать. Вы видели, что он в свое время сделал с Кличко? Тайсон заставил его выглядеть, как любитель. Если Тайсон повторит это в реванше с Усиком – он победит и снова станет чемпионом», – сказал Джонсон.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua