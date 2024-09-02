Марио Изола: В этой гонке было всё!

Руководитель автоспортивного подразделения Pirelli Марио Изола доволен работой итальянских шин на итальянской трассе – и рад победе итальянской команды…

Марио Изола: «По-настоящему увлекательная гонка и фантастический приём болельщиков. Их энтузиазм в Монце невероятен и заразителен! Поздравляю Шарля Леклера и Ferrari, победа в этом Гран При для них невероятно эмоциональна.

В этой гонке было всё: сражения на трассе, зрелищные обгоны, как с Пиастри и Норрисом, противостояние между теми, кто выбрал разную стратегию – с одним и двумя пит-стопами.

Перед гонкой мы говорили, что стратегия одного пит-стопа позволит быстрее всего проехать дистанцию. Так и получилось. Но почти все команды оставили на гонку два комплекта шин Hard, что позволило им при необходимости использовать различные сценарии. Не стоит забывать, что ни у кого не было достаточно данных, чтобы в полной мере оценить работу самого жёсткого состава C3 на совершенно новом покрытии трассы.

Контроль над гранулированием шин стал ключевым моментом, на него повлияло и улучшение состояния трассы. В первой части гонки гранулирование было значительным, особенно передней левой шины, а потом стало менее заметным. Важным фактором было самочувствие пилотов во время гонки и их способность управлять шинами, особенно для тех, кто придерживался заранее выбранной стратегии одного пит-стопа».

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