Адам Кеньон – руководитель отдела аэродинамики Williams

Руководитель Williams Джеймс Ваулз продолжает перестановки в техническом штабе команды.

В конце 2022 года пост руководителя отдела аэродинамики покинул Дэвид Уитер, с тех пор он оставался вакантным, а теперь его занял Адам Кеньон.

Кеньон работал в Red Bull Racing, потом с Ваулзом в Mercedes, и перешёл в Williams вместе с ним, став старшим инженером отдела аэродинамики. В этом году его повысили до должности руководителя отдела. Он будет работать под руководством технического директора Пэта Фрая.

Джеймс Ваулз: «Адам отлично справлялся с ролью инженера, но я хотел убедиться в том, что он способен на большее – и у него всё получилось. Он проводит реструктуризацию, привносит в команду передовой опыт, думая не на один сезон вперёд, а на три или четыре. Теперь мы будем строить отдел аэродинамики вокруг него».

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