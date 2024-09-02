Старт Лиги наций: Украина – Албания, Франция – Италия и не только. Расписание футбола на 2 – 8 сентября

График топ-матчей

Daily Mail

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В понедельник, вторник и среду заядлые любители футбола имеют возможность передохнуть. В это время игроки телепортируются с клубных баз в лагеря национальных сборных.

А уже в четверг они начнут по полной зажигать на международном перерыве. Поединок команды Реброва, яркие вывески с участием Франции, Германии и Англии – скучно точно не будет.

Четверг, 5 сентября

Пока террористическая страна 404 будет катать непонятный товарняк с Вьетнамом, страны цивилизованные начнут новый розыгрыш Лиги наций. Интересная вывеска Португалия – Хорватия. Да и Сербия с Испанией на бумаге точно не отстают. Самоотдачей порадуют шотландцы и поляки.

19:00. Азербайджан – Швеция. Лига наций, Лига C. Megogo

21:45. Дания – Швейцария. Лига наций, Лига А. Megogo

21:45. Португалия – Хорватия. Лига наций, Лига А. Megogo

21:45. Сербия – Испания. Лига наций, Лига А. Megogo

21:45. Шотландия – Польша. Лига наций, Лига А. Megogo

21:45. Беларусь – Болгария. Лига наций, Лига C. Megogo

21:45. Эстония – Словакия. Лига наций, Лига C. Megogo

21:45. Северная Ирландия – Люксембург. Лига наций, Лига C. Megogo

21:45. Сан-Марино – Лихтенштейн. Лига наций, Лига D. Megogo

23:00. Боливия – Венесуэла. Квалификация на ЧМ-2026. Megogo

Пятница, 6 сентября

Ах да, любители ночного футбола – можете включить отбор на Мундиаль. Там встретятся Боливия с Венесуэлой, а также Аргентина с Чили. Ну а для тех, кто предпочитает включить телевизор в не самое позднее время суток, в программе все та же Лига наций. Франция – Италия – вау, это очень крутое противостояние. К слову, еще в пятницу состоится матч отбора на Евро U-21 с участием украинских парней.

03:00. Аргентина – Чили. Квалификация на ЧМ-2026. Megogo

17:00. Казахстан – Норвегия. Лига наций, Лига B. Megogo

19:00. Украина U-21 – Сербия U-21. Квалификация Евро U-21. N/A

19:00. Литва – Кипр. Лига наций, Лига C. Megogo

21:45. Бельгия – Израиль. Лига наций, Лига А. Megogo

21:45. Франция – Италия. Лига наций, Лига А. Megogo

21:45. Исландия – Черногория. Лига наций, Лига B. Megogo

21:45. Словения – Австрия. Лига наций, Лига B. Megogo

21:45. Уэльс – Турция. Лига наций, Лига B. Megogo

21:45. Косово – Румыния. Лига наций, Лига C. Megogo

Суббота, 7 сентября

Вот и очередь подопечных Реброва сыграть первый поединок в розыгрыше Лиги наций. Соперником "сине-желтых" станет Албания. В нашей группе свой матч проведут Грузия и Чехия. Также из интересного: командировка англичан (уже без Саутгейта!) в Дублин и выезд венгров в Дюссельдорф.

02:30. Уругвай – Парагвай. Квалификация на ЧМ-2026. Megogo

04:00. Бразилия – Эквадор. Квалификация на ЧМ-2026. Megogo

04:30. Перу – Колумбия. Квалификация на ЧМ-2026. Megogo

16:00. Фарерские острова – Северная Македония. Лига наций, Лига C. Megogo

19:00. Грузия – Чехия. Лига наций, Лига B. Megogo

19:00. Ирландия – Англия. Лига наций, Лига B. Megogo

19:00. Армения – Латвия. Лига наций, Лига C. Megogo

19:00. Молдова – Мальта. Лига наций, Лига D. Megogo

21:45. Нидерланды – Босния и Герцеговина. Лига наций, Лига А. Megogo

21:45. Германия – Венгрия. Лига наций, Лига А. Megogo

21:45. Греция – Финляндия. Лига наций, Лига B. Megogo

21:45. Украина – Албания. Лига наций, Лига B. Megogo

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Воскресенье, 8 сентября

Самым ярким поединком в конце недели станет встреча Швейцарии и Испании. До этого стоит обратить внимание на матч Дания – Сербия, борьба обеспечена. К слову, "Красную Фурию" наверняка придется попереключать, ведь параллельно как минимум мастеровитая Португалия бодается с неуступчивой Шотландией.

16:00. Люксембург – Беларусь. Лига наций, Лига C. Megogo

19:00. Дания – Сербия. Лига наций, Лига А. Megogo

19:00. Словакия – Азербайджан. Лига наций, Лига C. Megogo

19:00. Болгария – Северная Ирландия. Лига наций, Лига C. Megogo

19:00. Гибралтар – Лихтенштейн. Лига наций, Лига D. Megogo

21:45. Швейцария – Испания. Лига наций, Лига А. Megogo

21:45. Хорватия – Польша. Лига наций, Лига А. Megogo

21:45. Швеция – Эстония. Лига наций, Лига C. Megogo

21:45. Португалия – Шотландия. Лига наций, Лига А. Megogo

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