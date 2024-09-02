Даниэль Риккардо: Я извинился перед Нико после финиша

Даниэль Риккардо получил два штрафа во время гонки в Монце. Первый, пятисекундный, за выдавливание Нико Хюлкенберга за пределы трассы в восьмом повороте. Второй штраф, десятисекундный, за то, что неправильно отбыл на пит-стопе первый штраф – механик команды раньше времени притронулся к переднему антикрылу машины австралийца. В финишном протоколе гонки Риккардо оказался на тринадцатом месте.

Его напарник по команде RB Юки Цунода сошёл в самом начале гонки из-за того, что его машина получила повреждения после столкновения с Нико Хюлкенбергом.

Даниэль Риккардо (13-й): «В конечном итоге, мы сегодня оказались недостаточно быстры даже без штрафов. Но мы старались, мне понравилось бороться колесо в колесо на старте, но затем я допустил столкновение с Нико в восьмом повороте.

Я поговорил с ним после финиша. Я думал, что оставил ему достаточно места, но так как произошёл контакт, то места было недостаточно, и я извинился. Сложная гонка, в которой значение имела любая мелочь.

Моя машина не пострадала, и я атаковал изо всех сил. Я с пятницы по воскресенье выжимал из машины максимум возможного и чувствую, что отработал намного лучше в этот уик-энд. Мы были близки к тому, чтобы заработать очки».

Юки Цунода (сход): «Я очень расстроен. Жаль, что моя гонка закончилась через несколько кругов после старта из-за столкновения с Нико Хюлкенбергом. Я постарался оставить ему как можно больше места, но он заблокировал колёса, потерял контроль над машиной и врезался в меня.

К сожалению, днище машины получило повреждения, и пришлось сойти. Я сразу это понял, но попробовал продолжить, но машина постоянно скользила, и ей просто невозможно было управлять.

Впереди этапы в Баку и Сингапуре. Наша машина должна быть быстра на этих трассах. Надеюсь, впереди нас ждут хорошие уик-энды».

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