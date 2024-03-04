Хорнер провёл переговоры с представителем Ферстаппена

В понедельник в Дубае Кристиан Хорнер встретился с представителем Макса Ферстаппена и провёл переговоры в попытке как-то разрядить обстановку внутри Red Bull Racing, которая становится всё более напряжённой.

Об этом факте сообщил телеканал Sky Sports, разумеется, не приводя никаких подробностей. Если соответствуют действительности разговоры о том, что Мохаммед бен Сулайем, президент FIA, лично попросил трёхкратного чемпиона мира публично выступить в поддержку Хорнера, то такая новость представляется вполне логичной.

После идеального начала сезона, когда Ферстаппен и Серхио Перес обеспечили команде победный дубль, Хорнер рассчитывает остаться во главе Red Bull Racing и в дни уик-энда в Саудовской Аравии.

На прямой вопрос, заданный после финиша Гран При Бахрейна, сохранит ли он пост руководителя чемпионской команды, Хорнер ответил: «Да, безусловно, иначе меня бы здесь не было».

Общаясь с прессой вечером в субботу в паддоке бахрейнского автодрома, он признал, что несколько последних дней «не были приятными», но подтвердил, что надеется не только остаться во главе команды, но и сохранить должность исполнительного директора компании Red Bull Racing Ltd. как минимум до конца сезона.

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