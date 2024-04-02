Окон: Японский уик-энд не обходится без сюрпризов погоды

Комментарии Эстебана Окона, которыми он поделился, проехав круг по трассе в Сузуке на симуляторе, мы уже приводили, а теперь гонщик Alpine F1 продолжил свой рассказ о японском гоночном уик-энде в целом и об удивительных японских болельщиках. Но начал он с событий, происходивших в Мельбурне на третьем этапе сезона.

Эстебан Окон: «После гонки в Австралии мы возвращались домой, испытывая смешанные эмоции. С одной стороны, мы увидели некоторые позитивные признаки, поскольку темп, на который была способа машина в дни уик-энда, в целом был уже лучше, и мы смогли сократить отставание от других команд.

С другой стороны, нам казалось, что какие-то возможности были упущены, ведь если бы не лишний пит-стоп, который пришлось провести, чтобы извлечь из воздуховода задних тормозов плёнку от визора, то можно было бы побороться за очки.

Но таковы гонки, и не исключено, что без этого пит-стопа мы могли вообще не дотянуть до финиша. Я знаю, что наша команда на базах в Энстоуне и Вири продолжает очень упорно трудиться, чтобы повысить эффективность машины, и к предстоящему уик-энду в Сузуке мы подготовили несколько небольших обновлений.

Каждый год, прибывая в Японию, я не могу сдержать улыбку. Местные болельщики всегда полны энтузиазма и страстной любви к Формуле 1, они неизменно нас поддерживают, приезжая на автодром в любую погоду. Кстати, обычно уик-энд на Сузуке не обходится без метеосюрпризов!

Некоторые болельщики проявляют настоящий творческий подход и готовят особые наряды и головные уборы, даже дарят гонщикам подарки, что вообще невероятно здорово. Такая поддержка не остаётся незамеченной, и мы ценим старания публики, которая создаёт неповторимую атмосферу уик-энда, делая Гран При Японии одной из лучших гонок календаря.

О трассе в Сузуке часто говорят, что её любят и гонщики, и болельщики – могу подтвердить, что так и есть. Для меня это лучшая трасса календаря, и каждый год мне очень нравится сюда возвращаться.

Её действительно есть за что любить, особенно первый сектор, невероятно быстрый и органичный, где у тебя нет времени перевести дух. Повороты следуют один за другим, и стоит промахнуться мимо апекса в одном из них, то затем это скажется на всём прохождении круга.

Трасса требует максимальной точности пилотирования и уверенности, и особенно это проявляется в квалификации. Сузука относится к автодромам старой школы, где каждая ошибка обходится очень дорого, и из истории мы знаем немало таких примеров. Всё это, а также удивительная японская публика делает предстоящий уик-энд одним из самых ярких событий календаря».

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