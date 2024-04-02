<img title="Бавария определила двух главных претендентов на должность тренера" ​​src="/wp-content/uploads/2024/04/0907937a892d21294b53ed7fc9ac1d71.jpg" alt="Бавария определила двух главных

После того, как Хаби Алонсо официально заявил о продолжении карьеры в Баере, Бавария сократила список претендентов на должность тренера до двух специалистов.

Об этом сообщает Sky Germany.

Это наставник Брайтона Роберто Де Дзерби и нынешний тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн.

Минусом приглашения Де Дзерби, скорее всего, будет клаусула в его контракте в размере 10-15 миллионов евро, однако сам сам итальянец уже заявил, что еще не определился с тем, стоит ли продолжать карьеру в Брайтоне.

Что касается Нагельсманна, он может покинуть сборную Германии после Евро-2024, однако немецкая ассоциация сейчас пытается согласовать с ним продление контракта, несмотря на нестабильные результаты команды перед домашним чемпионатом Европы.

Напомним, в феврале 2024 года Бавария объявила, что летом Тухель покинет свой пост.

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