Примера. Реал Овьедо – Барселона 1:3. Победа не без проблем

6-й тур Примеры.
Овьедо. "Эстадио Нуэво Карлос Тартьере"
"Реал Овьедо" – "Барселона" – 1:3
Голы: Рейна, 33 – Э. Гарсия, 56, Левандовски, 70, Араухо, 89
"Реал Овьедо": Эскандель – Аихадо, Байи, Кармо, Альхассан – Хассан (Сибо, 65), Дендонкер (Коломбатто, 89), Рейна (Брекало, 76), Чайра (Форес, 75) – Касорла (Илич, 65), Рондон.
"Барселона": Х. Гарсия – Мартин (Кунде, 73), Кубарси, Араухо, Э. Гарсия – Касадо (де Йонг, 46), Педри (Берналь, 90+1), Ольмо – Рафинья (Левандовски, 65), Торрес, Рашфорд (Кристенсен, 90+1).