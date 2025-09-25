Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Абсолютный чемпион мира Александр Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру.

«У меня есть два сына, старшему сейчас 12 лет, а младшему — 10. И они очень нуждаются во мне в этот период их жизни. Моим дочерям я тоже хочу уделять как можно больше внимания. Семья для меня — это самое важное, и я хочу присутствовать в жизни своих детей не только эпизодически, а постоянно.

Сейчас же все выглядит так: полгода я провожу на тренировках и сборах, готовясь к боям, а остальные полгода — дома. Хотя, если честно, даже не полные шесть месяцев, а, возможно, четыре с половиной. И этого времени совсем недостаточно для моей семьи.

Мне хочется не просто возвращаться домой после изнурительного подготовительного процесса, а жить вместе с ними — видеть, как растут дети, быть рядом в важные моменты, поддерживать жену каждый день. Карьера боксера отнимает слишком много времени и сил, и я понимаю, что не хочу всю жизнь балансировать между спортом и семьей, не имея возможности отдаваться им полностью», — отметил Усик.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua