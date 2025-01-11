«На 100% честный». Любимец Майка Тайсона хочет боя с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бенавидес

Звездный боксер Дэвид Бенавидес, который является любимым бойцом Майка Тайсона, высказался о возможном бое с Александром Усиком.

«Усик? Не думаю, что у меня достаточно опыта именно сейчас, чтобы ему противостоять. Я просто на 100% честен. Но в будущем я готов, никогда не говори никогда!», – сказал Бенавидес.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua