В Мадриде ажиотажный спрос на билеты

Организаторы Гран При Испании, который пройдёт на новой трассе MadRing 13 сентября 2026 года, сообщают о рекордном спросе на билеты.

Ограниченные продажи начались всего десять дней назад – 15 сентября, открытые продажи только позавчера – 23 сентября. Самые дешёвые билеты были распроданы за несколько минут, за первые 12 часов болельщики приобрели более 20000 билетов, и спрос не снижается – организаторы выкладывают в продажу всё новые трибуны.

Сегодня организаторы сообщили, что продано уже более 48 500 билетов на сумму более 25 миллионов евро, причём большая часть покупателей находится за пределами Испании.

Сегодня же было объявлено, что титульным спонсором гонки станет компания Tag Heuer – официальный хронометрист Формулы 1.

