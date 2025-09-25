Пекин. Синнер выиграл свой стартовый матч, Мюллер победил десятого номера рейтинга Хачанова

Результаты первого игрового дня на турнире ATP 500 в Китае



Пекин, Китай • 24-30 сентября • хард • $4,194,080

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Янник Синнер (Италия, 1) – Марин Чилич (Хорватия) 6:2, 6:2

Теренс Атман (Франция, Q) – Чжан Чжичжэнь (Китай, WC) 6:4, 6:2

Фабиан Марожан (Венгрия) – Бенжамен Бонзи (Франция) 7:6(1), 6:3

Александр Мюллер (Франция) – Карен Хачанов (-, 5) 4:6, 7:6(5), 6:4

Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Камило Уго Карабелли (Аргентина) 6:1, 6:3

Янник Синнер одержал 10-ю победу в 11 сыгранных матчах в столице Китая. Два года назад итальянец выиграл здесь титул, а в прошлом сезоне уступил в финальном матче. В следующем круге Синнер встретится с Теренсом Атманом, которого обыграл в этом году в полуфинале “Мастерса” в Цинциннати.

Александр Мюллер (№38 ATP) третий раз в карьере обыграл соперника из топ-10 рейтинга и впервые сделал это на хардовом покрытии. Дальше француз сыграет против Фабиана Марожана, который прервал свою серию из трех поражений.

Фото: Getty Images.

