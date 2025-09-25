Сидни Кросби отделяют 13 очков от отметки 1700 в карьере

Getty Images/Global Images Ukraine

Многолетний лидер «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби находится всего в 13 очках от очередной юбилейной отметки – 1700 очков в карьере.

Перед началом нового сезона 2025/26 НХЛ опубликовала интересный анонс чемпионата, а именно в разрезе очков, которые необходимы игрокам лиги для достижения своих знаковых цифр в карьере.

Количество очков, необходимых игрокам НХЛ для достижения юбилейных отметок в карьере

1700 – Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз), необходимо 13 очков

1400 – Патрик Кейн (Детройт Ред Уингз), необходимо 57 очков

1300 – Анже Копитар (Лос-Анджелес Кингз), необходимы 22 очка

1200 – Стивен Стемкос (Нэшвилл Предаторс), необходимы 10 очков

1200 – Клод Жиру (Оттава Сенаторз), необходимы 84 очка

1200 – Джон Таварес (Торонто Мейпл Лифс), необходимо 86 очков

1200 – Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), необходимо 118 очков

1100 – Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), необходимо 18 очков

1100 – Натан МакКиннон (Колорадо Эвеленч), необходимо 85 очков

1000 – Брэд Маршанд (Флорида Пантерс), необходимо 20 очков

1000 – Джейми Бенн (Даллас Старз), необходимо 44 очка

1000 – Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), необходимо 44 очка

Интересным фактом является то, что Лига предложила две потенциальные юбилейные отметки для Коннора МакДэвида (1100 и 1200 очков соответственно).

