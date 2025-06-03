Известный украинский хоккеист рассказал о том, как работает в клубе НХЛ

Instagram. Александр Годынюк

Известный в прошлом украинский хоккеист Александр Годынюк сейчас работает скаутом в клубе НХЛ «Вегас Голден Найтс». Специалист рассказал об особенностях своей должности.

В системе клуба сейчас находится украинский защитник Артур Чолач.

– Как у вас возник вариант с «Вегасом»?

– Решил попробовать себя в скаутстве. Собирал информацию, где есть места, куда можно трудоустроиться, разговаривал со знакомыми генеральными менеджерами. Все советовали: «Отсылай резюме в «Вегас». Они входят в лигу». Так и поступил. После первого интервью со мной подписали контракт. Конечно, советы людей, которые давно в этом бизнесе и которые меня советовали, помогли.

– Какую ответственность несет скаут клуба НХЛ? Перед вами ставят какие-то четкие задачи?

– Я работаю по тем игрокам, которые больше не могут драфтоваться, со свободными агентами, игроками-профессионалами, которым уже исполнился 21 год. Задача простая и сложная одновременно: делать команду лучше. Над этим работает весь про-скаутинговый отдел.

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