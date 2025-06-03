Лоис Буассон – о выходе в четвертьфинал Ролан Гаррос: “Я верю в себя, но, если бы мне сказали, что я смогу сюда дойти то нет, я бы не поверила”

361-я ракетка мира Лоис Буассон поделилась своими эмоциями после победы над Джессикой Пегулой и выхода в четвертьфинал Ролан Гаррос



– Если бы две недели назад вам сказали, что с вами все это произойдет, что бы вы ответили? Вы бы в это поверили?

– Нет, конечно, я бы не поверила, если бы вы сказали мне это две недели назад. Я верю в себя, но, да, однозначно, если бы вы сказали мне это, то нет, я бы не смогла поверить. А теперь это произошло, и я очень счастлива.

– Ваш рейтинг пока еще достаточно низкий, насколько важно было для вас получить wild card?

– Да, безусловно, это большая возможность для французской теннисистки сыграть в турнире Grand Slam в своей стране. Я очень благодарна FFT за это, потому что без этого приглашения я не смогла бы сыграть в этом турнире. Это невероятно – получить такой шанс. Я воспользовалась им и хочу идти дальше.

– Скажите несколько слов о колене. Беспокоило ли оно вас сегодня?

– Нет, все было отлично. То, что произошло во время предыдущего матча, не случалось с тех пор, как я возобновила выступления. Но мне оказали необходимую помощь, и сегодня все прошло хорошо.

– До сегодняшнего дня вы выиграли только один матч в основной сетке тура. Как вы считаете, был ли это лучший матч в вашей жизни или он просто отражает уровень, на котором вы играете в последние недели?

– Безусловно, это, пожалуй, мой лучший матч, потому что я никогда раньше не выигрывала матч такого уровня. Но на меньших турнирах, например, можно также проводить очень хорошие поединки. Однако сегодня это была, конечно, выдающаяся игра.

– Вы осознаете, что ваша жизнь между сегодняшним утром и вечером уже изменилась? Во-первых, выигранные вами призовые, а также то, что вы сегодня вечером будете на телевидении, на обложках журналов и т. д.?

– Во время турнира я стараюсь оставаться в своем «пузыре» и не обращать внимания на то, что происходит вокруг. Нет, для меня ничего не изменится. Все будет так, как и раньше. Просто мой рейтинг позволит мне участвовать в более крупных, более важных турнирах. Это единственное, что действительно изменится.



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