Уимблдон. Костюк и Русе с “баранкой” в решающем сете выиграли свой стартовый матч в парной сетке

Украинско-румынская пара одержала победу в первом круге турнира в Великобритании

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £2,890,000

Действующие чемпионки: Се/Стрыцова (Китайский Тайбэй/Чехия)

Сетка турнира: парный разряд

Первый круг

Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) – Джулиана Олмос/Александра Панова (Мексика/-, 13) 2:6, 6:3, 6:0

Марта Костюк провела второй трехсетовый матч за день. Напомним, что ранее украинка одержала волевую победу в трехчасовом поединке с Дарьей Сэвилл.

Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе вместе проводят седьмой подряд “мэйджор” и на всех им удавалось пройти стартовый раунд. Во втором круге Костюк и Русе сыграют против победительниц матча Яна Сизикова/Ван Яфань (-/Китай) – Анна Калинская/Донна Векич (-/Хорватия).

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