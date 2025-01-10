Глава ATP – о допинговом деле Янника Синнера: “Я на 100 процентов уверен, что привилегированного отношения к нему не было”

Глава ATP Андреа Гауденци прокомментировал ситуацию вокруг допингового дела Янника Синнера, который оказался в центре скандала перед защитой титула на Открытом чемпионате Австралии.



Руководитель мужского тенниса категорически отверг обвинения в привилегированном отношении к первой ракетке мира и выразил уверенность, что теннис переживет любые испытания.

«Я на 100 процентов уверен, что привилегированного отношения не было. Процесс велся строго в соответствии с правилами ITIA(Международное агентство по честности в теннисе). Я очень доволен, что теперь у нас есть ITIA, чего не было, например, в 90-х, когда я сам играл. Тогда за антидопинговую программу в теннисе отвечали ATP или WTA».

Председатель ATP признался, что узнал о деле Синнера одновременно с остальными:

«Я узнал об этом за два дня до объявления ITIA – как и должно было быть. Сначала я был немного шокирован. Но это абсолютно независимый процесс, и они обратились в независимую комиссию».

Гауденци также отметил, что слухи о привилегированном отношении к Синнеру – лишь домыслы:

«Очень популярно говорить: он номер один в мире, он итальянец, и я итальянец. Люди иногда путают исход конкретного дела с самим процессом. Процесс идентичен – к нему не было особого отношения. Но каждое дело индивидуально, каждые обстоятельства разные. Иногда игрок подает апелляцию и проигрывает, а иногда выигрывает – это зависит от доказательств, экспертного мнения и вещества. Это зависит от множества переменных».

Несмотря на возможную дисквалификацию Янника Синнера в случае успешной апелляции WADA, Андреа Гауденци считает, что теннис продолжит развиваться:

«Если это случится, я думаю, он справится, и мы справимся. В целом, теннис – очень сильный продукт. Когда я начинал руководить АТР, говорили: “Вот Рафа, Роджер или Новак уйдут, а новое поколение не готово”. Когда я играл, то пережил эпоху, когда были разговоры, что уйдут Агасси и Сампрас и это будет катастрофа. Но правда в том, что наш продукт очень, очень силен».

Янник Синнер в первом круге Открытого чемпионата Австралии сыграет против чилийского теннисиста Николаса Ярри.



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