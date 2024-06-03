Ролан Гаррос. Де Минор победил Медведева и стал первым австралийцем за последние 20 лет в четвертьфинале грунтового «мэйджора»

Австралийский теннисист Алекс де Минор впервые сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвёртый круг

Алекс де Минор (Австралия, 11) — Даниил Медведев (-, 5) 4:6, 6:2, 6:1, 6:3

Алекс де Минор третий раз за девять матчей сумел победить Даниила Медведева (это была их первая встреча на грунте). Австралийский теннисист второй раз в карьере сыграет в 1/4 финала на турнире Grand Slam — впервые ему это удалось на US Open-2020.

Де Минор третий раз в этом году победил соперника из топ-5 (также обыграл Новака Джоковича на United Cup и Андрея Рублева в Роттердаме) и всего одержал шестую такую победу в карьере.

Алекс стал первым представителем Австралии в четвертьфинале грунтового «мэйджора» с 2004 года, когда до этой стадии дошел Ллейтон Хьюитт. За место в полуфинале де Минор будет играть против победителя встречи Хольгер Руне (Дания) — Александр Зверев (Германия).

btu.org.ua