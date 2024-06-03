В Формуле Е провели переговоры с Ferrari

Какое-то время назад исполнительный директор Формулы Е Джефф Доддс намекал на возможное появление в электрической гоночного серии нового автопроизводителя. Пресс-служба Формулы Е подтвердила, что не так давно между руководством серии и Ferrari состоялась переговоры, но интерес Скудерии на данном этапе носил исключительно ознакомительный характер.

«На данном этапе нет ничего конкретного, но переговоры действительно имели место, – приводит слова Racingnews365 официального представителя Формулы Е. – Переговоры с любым новым автопроизводителем занимают время, поэтому это больше игра на перспективу».

В свою очередь пресс-служба Ferrari не стала ничего подтверждать, заявив, что в данный момент интересы компании связаны с Формулой 1, гонками на выносливость и парусным спортом – в начале года Ferrari анонсировала появление собственной команды в гонках на воде.

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