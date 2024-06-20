Видео: Круг по Барселоне против часовой стрелки

Гонщики Ferrari изрядно повеселились в процессе подготовки к Гран При Испании. За рулём симулятора был Карлос Сайнс, но Шарль Леклер посоветовал напарнику проехать круг по каталонскому кольцу в обратном направлении, т.е. против часовой стрелки. Вот что из этого получилось…

Шарль Леклер: Итак, Карлос, мы в Барселоне. Но только ты проедешь круг в обратом направлении…

Карлос Сайнс: Неужели? Ну, ладно. Где ты хочешь, чтобы я развернулся?

Шарль Леклер: Прямо сейчас!

Карлос Сайнс: Секунду, позволь мне избежать аварии…

Шарль Леклер: Это один из лучших разворотов в твоей жизни! Надеюсь, ты не разбил машину.

Карлос Сайнс: Надеюсь, нет. Представляешь, как я буду проходить этот поворот, к которому мы подлетаем на скорости в 320 км/ч!

Шарль Леклер: Это же классно! Хотя если бы я сидел на той трибуне, мне было бы страшно. Давай полный газ, чего ты сбрасываешь скорость? Такой классный поворот! Только посмотри! Мне тоже захотелось попробовать…

Карлос Сайнс: Эта секция действительно неплохая.

Шарль Леклер: Эти повороты – такие классные! Просто огонь!

Карлос Сайнс: Похоже, он слепой…

Шарль Леклер: И следующий тоже! Отличная трасса! А здесь она идёт на подъём и вполне можно обгонять.

Карлос Сайнс: Мне кажется, скорости на этом отрезке будут слишком высокими…

Шарль Леклер: Но выглядит всё очень странно, я даже не ожидал… Да хватит уже сбрасывать скорость!

Карлос Сайнс: В общем, это будет классно!

Шарль Леклер: Вот это круг!

Карлос Сайнс: Полагаю, на нём есть несколько участков, которые заставляют задуматься.

Шарль Леклер: И так, это был идеальный круг по трассе в Барселоне в обратном направлении! Надо будет попробовать на первой тренировке в пятницу!

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